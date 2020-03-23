В Узбекистане людей, помещённых под карантин, охраняют военнослужащие

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане людей, помещённых под карантин, охраняют военнослужащие. Это делается с целью того, чтобы люди не сбегали из-под карантина и не создавали угрозу окружающим. Фото с объектов распространили пользователи соцсетей.

В настоящее время граждане, находящиеся за границей, доставляются в Узбекистан специальными чартерными рейсами и по прибытию помещаются на 14-дневный карантин.

В целях обеспечения безопасности этих граждан, а также для предотвращения самовольного оставления карантинных центров, военнослужащими Министерства обороны организован круглостуточный контроль.

Как сообщили местные СМИ, на сегодняшний день уже 7 человек нарушили правила содержания в карантине по коронавирусу, в отношении троих из них возбуждены уголовные дела, четыре – отделались штрафами. Сегодня в Узбекистане на 14-дневном карантине находятся 12731 человек, из которых 7416 – в лечебных и других учреждениях, 5315 – в домашних условиях.

В Ташкенте карантин в домашних условиях проходят 1794 человека, 783 – в Ташкентской области, 250 – Самарканде, 35 – Сырдарье, 336 – Джизаке, 373 – Бухаре, 380 – Навои, 157 – в Фергане, 170 – Андижане, 311 – Намангане, 262 – Сурхандарье, 202 – Кашкадарье, 218 – Хорезме, 44 – Каракалпакстане.