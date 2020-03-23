По $95 ежемесячно будут получать лица, лишившиеся дохода от введения режима ЧП в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тысяч человек. Аналогичная ситуация наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% которых приостановили свою деятельность, рассказал президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан.

- Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге - 95$).

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов наших сограждан. При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки. Поручаю Госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат, - сказал Токаев.

Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с участием общественности и НПП «Атамекен».

В то же время бизнес, включая МСБ, также должен принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению сотрудников.

- Поручаю Госкомиссии совместно с НПП «Атамекен» проработать комплекс мер по поддержке работодателей, в особенности МСБ.

Помимо этого, следует на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения. Наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции, - заключил Токаев.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом. В стране введен режим ЧП.

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