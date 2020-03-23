В горбольнице Ташкента пациенты подняли панику из-за больного ребёнка, доставленного из Индии

CentralAsia (UZ) - В одной из больниц Ташкента пациенты подняли панику из-за больного ребёнка, которого доставили из Индии после операции на голову. Ребёнка, нуждающегося в реанимации, пришлось перевести в другую больницу, сообщает centralasian.org.

Министерство здравоохранения Узбекистана прокомментировало аудиозапись, сделанную в городской клинической больнице №1 имени Ибн Сина в городе Ташкенте.

Журналистам отправили аудиозапись, сделанную в городской клинической больнице №1 в городе Ташкенте. На аудиозаписи слышны голоса пациентов, которые в разговоре с врачом клиники возмущаются относительно госпитализации пациента, вернувшегося из Индии. На аудиозаписи в основном говорят женщины. Они просят врача не помещать в их отделение пациента с подозрением на коронавирус.

Врач, в свою очередь, объясняет им, что у пациента из Индии коронавирус пока не выявлен, а решение о его госпитализации в 1-ю клиническую больницу было принято «сверху».

Затем на аудиозаписи слышно голос второго врача, который призывает пациенток не скандалить, а в противном случае угрожает выписать всех из клиники. Услышав угрозу врача, пациентки начинают шуметь еще больше, заявляя, что среди них имеются женщины с малолетними детьми и беременные. В конце аудиозаписи у одной из пациенток начинается истерика, она начинает плакать, что еще больше обостряет недовольство остальных пациентов.

22 марта пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев подтвердил информацию о том, что обнародованная в соцсетях аудиозапись была сделана в городской клинической больнице №1 в Ташкенте. По словам Фурката Санаева, среди 254 пассажиров, прилетевших 21 марта в 18:15 рейсом Дели-Ташкент, был один ребенок в возрасте 9 лет.

Ребенок родом из Сырдырьинской области перенес в Индии операцию на голове, при возвращении в Ташкенте у него была высокая температура – 39°С. «Учитывая нынешнюю ситуацию в республике и близкое расположение клиники, а также то, что 1-я клиническая больница взята под карантин, и самое важное – из-за наличия свободного места в реанимационном отделении больницы, было принято решение госпитализировать ребенка в эту больницу», – пояснил пресс-секретарь Минздрава.

Также Фуркат Санаев особо подчеркнул, что врачи ответственны за жизнь каждого пациента, особенно, если пациент – ребенок.

По словам Санаева, «паника среди пациентов 1-й клинической больницы и их родственников поднялась после того, как кто-то распустил слухи о том, что в больницу госпитализировали заразившегося коронавирусом пациента». «Несмотря на разъяснения врачей, пациенты подняли шум в больнице», – добавил глава пресс-службы Минздрава.

Он сообщил, что после недовольства пациентов 1-й клинической больницы доставленный из Индии ребенок с высокой температурой был госпитализирован в другую специализированную клинику, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятия. В настоящее время рядом с больным ребенком находится его дед. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Анализы ребенка с подозрением на коронавирус отправлены в лабораторию. Его анализы пока не дали положительный результат на COVID-19. ​

Между тем Минздрав республики призвал граждан не впадать в панику, поверив в недостоверную или заведомо ложную информацию о COVID-19. В настоящее время общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане выросло до 46.