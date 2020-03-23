Экспорт угля Монголии возобновился через пограничный пункт Гашуунсухайт, - компания Energy Resources

CentralAsia (MNG) - В соответствии с решением, принятым правительством Монголии, Министерство дорожно-транспортного развития, Национальный центр автомобильного транспорта, Главное таможенное управление, Государственное агентство профессиональных инспекций и экспедиторские компании возобновили отправку угля через пограничный контрольно-пропускной пункт Гашуунсухайт.

Кроме того, уголь будет транспортироваться в экономичных и экологически чистых контейнерах, а для перевозки разрешены транспортные средства компаний, удовлетворяющих определенным требованиям. Подготовка нашей компании показала отличный результат - 100%, - сообщает монгольская компания Energy Resources.

Экспорт угля был приостановлен на два месяца из-за повышенной готовности.

В связи с возобновлением транспортировки угля через этот пограничный контрольно-пропускной пункт транспортные средства должны быть полностью дезактивированы, а водители должны быть в защитной одежде в соответствии с рекомендациями специализированных организаций.

В настоящее время 70 грузовых автомобилей трех компаний, включая грузовики Energy Resources, отвечают всем требованиям и готовы для перевозки горнорудной продукции из Монголии в Китай. По состоянию на 23 марта с 09:00 до 13:00 часов дня 10 грузовых автомобилей пересекли границу в сторону Китая.