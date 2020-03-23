[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Экспорт угля Монголии возобновился через пограничный пункт Гашуунсухайт, - компания Energy Resources

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с решением, принятым правительством Монголии, Министерство дорожно-транспортного развития, Национальный центр автомобильного транспорта, Главное таможенное управление, Государственное агентство профессиональных инспекций и экспедиторские компании возобновили отправку угля через пограничный контрольно-пропускной пункт Гашуунсухайт.

4

Кроме того, уголь будет транспортироваться в экономичных и экологически чистых контейнерах, а для перевозки разрешены транспортные средства компаний, удовлетворяющих определенным требованиям. Подготовка нашей компании показала отличный результат - 100%, - сообщает монгольская компания Energy Resources.

21

Экспорт угля был приостановлен на два месяца из-за повышенной готовности.

В связи с возобновлением транспортировки угля через этот пограничный контрольно-пропускной пункт транспортные средства должны быть полностью дезактивированы, а водители должны быть в защитной одежде в соответствии с рекомендациями специализированных организаций.

В настоящее время 70 грузовых автомобилей трех компаний, включая грузовики Energy Resources, отвечают всем требованиям и готовы для перевозки горнорудной продукции из Монголии в Китай. По состоянию на 23 марта с 09:00 до 13:00 часов дня 10 грузовых автомобилей пересекли границу в сторону Китая.

print
  • В России выявлено рекордное за сутки число новых больных коронавирусом
  • Коронавирус в Германии: Что покупает Меркель в супермаркете (фото)
  • Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии коронавируса в Европе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com