Ташкент полностью закрывается для всех видов транспорта
- Узбекистан, общество
- 14:52, 23 марта 2020
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- Обновлено: 15:10, 23 марта 2020
CentralAsia (UZ) - С 24 марта въезд в Ташкент из любых областей, а также выезд из столицы закрывается.
Министерство транспорта Узбекистана с 00:01 часов 24 марта текущего года приняло решение временно ограничить движение любого вида транспорта из города Ташкента в области и Республику Каракалпакстан, а также из областей и Республики Каракалпакстан в город Ташкент.
Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.
Количество граждан, зараженных коронавирусом в стране, на утро 23 марта, достигло 46 человек.
Как сообщалось ранее, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
Все новости по теме читайте по ссылке.
Как сообщалось ранее, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
Все новости по теме читайте по ссылке.