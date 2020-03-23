Ташкент полностью закрывается для всех видов транспорта

CentralAsia (UZ) - С 24 марта въезд в Ташкент из любых областей, а также выезд из столицы закрывается.

Министерство транспорта Узбекистана с 00:01 часов 24 марта текущего года приняло решение временно ограничить движение любого вида транспорта из города Ташкента в области и Республику Каракалпакстан, а также из областей и Республики Каракалпакстан в город Ташкент.

Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.