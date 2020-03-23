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  23 марта 2020
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Ташкент полностью закрывается для всех видов транспорта

CentralAsia (UZ) -  С 24 марта въезд в Ташкент из любых областей, а также выезд из столицы закрывается.

Министерство транспорта Узбекистана с 00:01 часов 24 марта текущего года приняло решение временно ограничить движение любого вида транспорта из города Ташкента в области и Республику Каракалпакстан, а также из областей и Республики Каракалпакстан в город Ташкент.

Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.

Количество граждан, зараженных коронавирусом в стране, на утро 23 марта, достигло 46 человек.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

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