В России выявлено рекордное за сутки число новых больных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В федеральных лабораториях в Москве за последние сутки подтвержден 71 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.

Всего в Москве зафиксировано 262 случая, общее по стране - 438.

71 случай - это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений.

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии ''Вектор''». Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», - пояснили в Оперштабе.