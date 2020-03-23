В России выявлено рекордное за сутки число новых больных коронавирусом

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- 15:18, 23 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В федеральных лабораториях в Москве за последние сутки подтвержден 71 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных.
Всего в Москве зафиксировано 262 случая, общее по стране - 438.
71 случай - это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений.
«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии ''Вектор''». Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве», - пояснили в Оперштабе.