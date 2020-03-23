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  23 марта 2020
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Эпидемиолог Минздрава России озвучил предположительный срок спада пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) -  Активность коронавируса может снизиться в апреле-мае 2020 года. Об этом журналистам в рамках онлайн-пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, процесс создания вакцины достаточно длительный. Сначала необхдима разработка, исследования на животных, затем на людях, клинические исследования на большой группе, а уже потом лицензирование.

- Благоприятный сценарий, что он исчезнет, но это маловероятно. Потому что он получил довольно широкое распространение. Но я думаю, что его активность в России снизится с изменением сезона года - в апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть, - рассказал Брико.

Прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты, маловероятны, отмечает эпидемиолог.

- Это только мы видели в средние века, когда инфекция была неуправляемая полностью. Сейчас же эти мероприятия, которые проводятся почти во всех странах, они сдерживают ее, и не будет такого распространения этой инфекции, - пояснил эксперт.

В России за минувшие сутки выявлено рекордное за сутки число новых больных коронавирусом.

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