Монголия развивает производство шерсти сарлыков после успеха в кашемировом секторе

CentralAsia (MNG) - Монголия развивает производство шерсти сарлыков после успеха в кашемировом секторе

Б. Баярмагнай основал кооператив «Ар Арвижин Дэлгэрэх», специализирующийся на производстве и ткачестве шерсти сарлыка (яка). Материал, по мнению кооператива, конкурирует по качеству кашемира и может повысить возможности получения дохода для скотоводов в этой центральном монгольском аймаке.

В аймаке Архангай проживает 32% сарлыков страны, но исторически пастухи не так широко использовали шерсть сарлыка.

Сарлык или Як – это один из самых больших и сильных быков, его еще называют длинношерстым или монгольским быком. Живет он в Монголии, Туркмении и на Тибете. Не смотря на его грозный норов, сарлыка удалось приручить. Как домашнее животное он очень удобен, поскольку он сам себе добывает корм, в условиях вольного выпаса. Сейчас в Монголии есть огромные стада домашних сарлыков. Сарлыков разводят для молока, мяса, шерсти, а также як очень удобен при перевозке тяжестей: он способен нести 200 килограммов груза, на нем также ездят верхом и даже используют для пахоты.

Кооператив «Ар Арвижин Дэлгэрэх» набирает обороты с момента своего основания в 2010 году. Сегодня все 225 членов являются скотоводами, которые присоединились, чтобы пройти обучение тому, как готовить волокна шерсти сарлыка. Пастухи, которые были с кооперативом с момента его открытия, увидели огромный рост спроса и стоимости шерсти их сарлыков.

Коллектив экспортирует чистые волокна и производит пряжу для местного использования, а также ткацкие изделия из сарлыковой шерсти, такие как шали и одежда. Ежегодно они продают около 1500 текстильных изделий в розничной торговой точке коллектива Baby Yak, которая открылась в 2018 году.

Чистое волокно сарлыка, особенно от молодых сарлыков, не является кашемиром, хотя оно соответствует классификации микроволокна для кашемира, говорит Ч.Баасанжав, глава Ассоциации пастухов аймака Архангай.

Кашемир, роскошная шерсть, сделанная из тонких козьих волос, популярна и дорога благодаря тому, что она чрезвычайно мягкая, одновременно теплая и легкая.

Местные пастухи считают, что кооператив делает ранее бесполезный материал ценным, а также создает глобальный рынок для монгольской шерсти яка (сарлыка).

Кооператив ежегодно экспортирует 1,4 тонны промытой и отсортированной шерсти сарлыка во Францию, Испанию, Италию, Японию и другие страны, -передает Global Press Journal.