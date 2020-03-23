В Самаркандской области из-за коронавируса прекращает работу весь общественный транспорт

CentralAsia (UZ) - В Самарканде начиная с 06:00 часов 24 марта текущего года движение междугороднего (межрайонного) общественнного транспорта будет временно приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.



"Для нас важно ваше здоровье. Просим строго соблюдать все правила в борьбе с коронавирусом", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

Количество граждан, зараженных коронавирусом в стране, на утро 23 марта, достигло 46 человек.

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