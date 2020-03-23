Uzbekistan Airways отменила все внутриреспубликанские рейсы на неопределённый период

- Узбекистан, общество
- 16:43, 23 марта 2020
- Просмотров: 117
CentralAsia (UZ) - С 00:01 24 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене всех внутриреспубликанских авиарейсов на неопределённый период.
Авиакомпания просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, а также повторно сообщает о возможности перебронирования ваших авиабилетов на любую дату после восстановления рейсов.
Ранее сообщалось, что с 24 марта текущего года ограничат движение любого вида транспорта из города Ташкента во все области страны, а также из областей в город Ташкент.
Кроме того, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.
На момент публикации, в Узбекистане зарегистрировано 46 случаев коронавируса.
Все новости по теме читайте по ссылке.