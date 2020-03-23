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  23 марта 2020
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Uzbekistan Airways отменила все внутриреспубликанские рейсы на неопределённый период

CentralAsia (UZ) -  С 00:01 24 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене всех внутриреспубликанских авиарейсов на неопределённый период.

Авиакомпания просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, а также повторно сообщает о возможности перебронирования ваших авиабилетов на любую дату после восстановления рейсов.

Ранее сообщалось, что с 24 марта текущего года ограничат движение любого вида транспорта из города Ташкента во все области страны, а также из областей в город Ташкент.

Кроме того, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

На момент публикации, в Узбекистане зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

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