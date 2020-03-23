В Ташкентской области закроют все непродовольственные рынки

город Нурафшон

CentralAsia (UZ) - C 24 марта все рынки в Ташкентской области, занимающиеся продажей непродовольственных товаров, будут закрыты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.



Также будут усилены меры в отношении предприятий общественного питания, которые продолжают получать продукты питания, не соблюдая карантинных требований.

Кроме того, предприятиям и организациям поручено снабжать своих работников необходимыми санитарно-гигиеническими средствами и проводить санитарно-дезинфекционные работы в своих районах.

«Городские и районные хокимияты примут меры по обеспечению граждан, находящихся на домашнем карантине, необходимыми продуктами питания», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 24 марта текущего года ограничат движение любого вида транспорта из города Ташкента во все области страны, а также из областей в город Ташкент.

Кроме того, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

На момент публикации, в Узбекистане зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

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