Власти Турции пригрозили производителям масок конфискацией фабрик

CentralAsia (CA) - Власти Турции намерены конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты, передает Коммерсантъ.

В минувшее воскресенье полиция провела обыски на складах нескольких турецких производителей, которые делали запасы медицинских масок вместо того, чтобы их продавать. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, по итогам операции производителям было предписано немедленно подписать договоры с Министерством здравоохранения.

На фоне эпидемии коронавируса турецкие власти уже закрыли более 165 тыс. компаний и производств. На карантине находятся почти 11 тыс. человек. Зараженных коронавирусом в стране, по данным Johns Hopkins University на утро понедельника, 1236 человек. Случаев смерти — 30. По данным Министерства здравоохранения, в стране сделано более 20 300 тестов на заражение новым вирусом.