Беларусь впервые поставила на рынок Монголии бульдозер

CentralAsia (MNG) - Белорусская компания United Belaz Machinery отгрузила в Монголию партию спецтехники - поливооросительные машины и бульдозер.

Если карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 т и машины производства Белорусского автомобильного завода для монгольских добывающих компаний уже давно и хорошо известное оборудование, то бульдозеры БЕЛАЗ-78231 на этот рынок поставляются впервые.

Последние пять лет United Belaz Machinery отправляет технику в Монголию каждый год, причем большими партиями - только в прошлом году туда поставлено 35 карьерных самосвалов.

В Монголии эксплуатируется порядка 200 единиц техники БЕЛАЗ. Гарантийным и постгарантийным обслуживанием парка белазовской техники занимается аттестованный сервисный центр и официальный дилер ОАО "БЕЛАЗ" компания United Belaz Machinery.

-Для бесперебойной работы по заявкам потребителей отгружается необходимое количество оригинальных запасных частей, -сказал официальное лицо компании.

Сейчас прорабатывается поставка в Монголию карьерных самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 т: ведутся переговоры по поставке карьерной техники как непосредственно с горнодобывающими компаниями, так и с компаниями, работающими по схеме аутсорсинга.

"Объем поставок в 2020 году может составить порядка 40 машин различной грузоподъемности. Также в Монголии проявляют интерес и к новым разработкам БЕЛАЗа - это дизель-троллейвозы грузоподъемностью 220 т", - рассказали на предприятии.