Во Франции протестировали лекарство от коронавируса. Врачи назвали результаты «обнадеживающими»

CentralAsia (CA) - Во Франции учёные применили гидроксихлорохин и азитромицин для лечения COVID-19. Было обнаружено, что хлорохин и гидроксихлорохин эффективны при лечении SARS-CoV-2.

Как сообщает журнал International Journal of Antimicrobial Agents,отмечена эффективность данных препаратов у пациентов с диагнозом COVID-19 в Китае.

Французские пациенты с COVID-19 были включены в исследования с начала марта по 16 марта. Ежедневно они получали 600 мг гидроксихлорохина, и их вирусная нагрузка в мазках из носоглотки ежедневно проверялась в условиях стационара. В зависимости от их клинической картины к лечению был добавлен азитромицин.



Шесть пациентов были бессимптомными, у 22 были симптомы инфекции верхних дыхательных путей и у восьми были симптомы инфекции нижних дыхательных путей.



Двадцать случаев были пролечены в этом исследовании и показали значительное уменьшение вирусного носительства. Азитромицин, добавленный к гидроксихлорохину, был значительно более эффективным для лечения вируса нового типа.



"Несмотря на небольшую численность исследуемой группы, наше исследование показывает, что лечение гидроксихлорохином в значительной степени связано с уменьшением / исчезновением вирусной нагрузки у пациентов с COVID-19, и его эффект усиливается азитромицином", - отметили учёные.



Китайские эксперты рекомендуют пациентам с диагнозом легкой, средней и тяжелой пневмонии при COVID-19 и без противопоказаний к хлорохину назначать по 500 мг хлорохина два раза в день в течение десяти дней.



Было показано, что гидроксихлорохин (аналог хлорохина) обладает активностью против SARS-CoV.

В исследовании, проводимом на базе инфекционной больницы Университетского госпиталя Марсельского университета, принимали участие те, у кого были обнаружены симптомы COVID-19 или вирус SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Среди них 16 человек составили контрольную группу, представители которой получали симптоматическое лечение и антибиотики. Другие 14 человек в течение десяти суток принимали гидроксихлорохин, причем шесть из них дополнительно принимали азитромицин.

В результате такого лечения уже на пятый день пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели (проверка не выявила SARS-CoV-2). Также на девятый день вылечилась одна из пациенток контрольной группы, до седьмого дня включительно не принимавшая азитромицин.

Авторы работы отмечают, что полученные ими результаты являются предварительными, но обнадеживающими.

Напомним, что в конце декабря 2019 г. в Ухане была отмечена вспышка нового заболевания (COVID-19), названного в дальнейшем SARS-CoV-2. Болезнь быстро распространилась в Китае и за его пределами. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

