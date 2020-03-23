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  23 марта 2020
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В Ташкенте закрывают все непродовольственные рынки и магазины

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте закрываются все непродовольственные рынки и торговые комплексы.

По информации столичной администрации, с 24 марта в Ташкенте приостанавливается работа всех рынков (продажа строительных материалов, автомобильной и бытовой техники, рынки вторичных товаров, а также все торговые комплексы) независимо от форм собственности.

Как сообщалось ранее, будут работать дехканские рынки, супермаркеты, продуктовые магазины, больницы, поликлиники, аптеки.

Пункты общественного питания будут заниматься доставкой продуктов без приема посетителей. Предпринимателям сферы общепита рекомендуется заниматься службой доставки.

Напомним, что с 24 марта все рынки в Ташкентской области, занимающиеся продажей непродовольственных товаров, также будут закрыты.

Кроме того, в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

На момент публикации, в Узбекистане зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

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