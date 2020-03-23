В Узбекистане гражданам не будут отключать интернет и телефонную связь за неоплату

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцам не будут отключать интернет и телефонную связь за неоплату Соответствующее решение было принято правительством Узбекистана 23 марта.



В соответствии с постановлением правительства от 23 марта, в течение двух месяцев граждан не будут отключать от доступа в интернет и телефонной связи за просрочку платежа.

Согласно документу, с 00:01 24 марта на территории Узбекистана будет введен усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 24 марта все рынки в Узбекистане, занимающиеся продажей непродовольственных товаров, будут закрыты.

Кроме того, в Ташкенте и других городах страны с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

На момент публикации, в Узбекистане зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

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