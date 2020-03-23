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  24 марта 2020
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Узбекистан вводит усиленный режим против распространения коронавируса

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана с 24 марта будет введён усиленный режим против распространения коронавирусной инфекции.

В частности:

- Учитывая, что носители коронавирусной инфекции в основном выявляются в городе Ташкенте, и для предотвращения распространения инфекции в других регионах страны, доступ в Ташкент из областей на всех видах транспорта (автобусе, микроавтобусе, автомобиле, самолете и по железной дороге) приостановлен.

- Лицам, имеющим постоянную регистрацию в Ташкенте, а также работникам государственных органов и учреждений (в неправительственных организациях — на основании соответствующего разрешения, выданного работодателем) и работающим в Ташкентской области, а также лицам, имеющим прописку в Ташкентской области, но работающим в столице пересечение границы города Ташкента разрешено.

- Будет установлен обязательный медицинский контроль для выявления признаков коронавирусной инфекции у лиц, въезжающих и выезжающих из Ташкента.

- На первом этапе все основные фермерские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и т. д.), расположенные в Ташкенте, а затем, постепенно, расположенные в Нукусе, областных и районных центрах, будут оснащены тепловизорами и антисептиками, которые будут в распоряжении соответствующих сотрудников, контролирующих входы на данные объекты.

- Предусмотрена обязательная дезинфекция всех транспортных средств, товаров и грузов, ввозимых на территорию республики из зарубежных стран, а также вывозимых из города Ташкента и других регионов.

- Приём граждан и представителей субъектов предпринимательства в государственных органах и организациях, а также оказание им государственных и других услуг будет осуществляться в онлайн режиме в максимально возможной степени.

Напомним, что на момент публикации, в Узбекистане зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

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