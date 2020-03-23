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  24 марта 2020
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В Узбекистане у людей на карантине временно конфискуют все носители информации и сотовые

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане мобильные телефоны, аудио- и видеоаппаратура, банковские карты и другие носители информации, принадлежащие лицам, инфицированным или находящимся в карантине по подозрению на заражение коронавирусом, будут временно конфискованы.

Об этом сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info Министерства здравоохранения Узбекистана .

Сегодня в Узбекистане на 14-дневном карантине находятся 12731 человек, из которых 7416 – в лечебных и других учреждениях, 5315 – в домашних условиях.

В Ташкенте карантин в домашних условиях проходят 1794 человека, 783 – в Ташкентской области, 250 – Самарканде, 35 – Сырдарье, 336 – Джизаке, 373 – Бухаре, 380 – Навои, 157 – в Фергане, 170 – Андижане, 311 – Намангане, 262 – Сурхандарье, 202 – Кашкадарье, 218 – Хорезме, 44 – Каракалпакстане.

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