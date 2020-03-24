В Монголии появилось мобильное приложение для отслеживания распространения коронавируса

CentralAsia (MNG) - В Монголии создали специальное мобильное приложение Surveillance app, для наблюдения за людьми в самоизоляции.

Приложение Surveillance app используется в Монголии для борьбы с COVID-19. Для его создания были использованы различные программы и трекеры передвижений.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщила, что 2223 человека были помещены в карантин в аймаках Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Хубсугул, Хэнтий, Баянхонгор и Завхан. Они будут выпущены к самостоятельному карантину дома после 14 дней изоляции.

Если кто-либо, кто распорядился самостоятельно провести карантин, покинет свои дома, он будет наказан в соответствии с Законом о правонарушениях.

Правоохранительные органы будут отслеживать их с помощью мобильных приложений, установленных на их телефонах. Поэтому им запрещено выключать свои телефоны.

Подобные приложения наблюдения используются во всем мире в борьбе с пандемией.

Монголия сообщила о 10 подтвержденных случаях коронавируса; девять монгольских эвакуированных из-за границы и один гражданин Франции, который 10 марта привез COVID-19 в Монголию.