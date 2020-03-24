В некоторых монгольских аймаках запретили потребления алкоголя

CentralAsia (MNG) - Некоторые монгольские аймаки, а именно Архангай, Өмнөговь и Увс, недавно запретили продажу и обслуживание алкоголя, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Растущие общественные инициативы создают долгосрочные решения посредством трудоустройства и поддержки людей, пытающихся завязать с алкоголем.

В 2009 году Өмнөговь аймак запретил продажу алкогольных напитков по средам. В 2013 году содружество "Анонимные Алкоголики" начали проводить встречи в аймаке. "Анонимные Алкоголики", или АА (Alcoholics Anonymous) — это содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма.

А в 2017 году в Өмнөговь на трехлетнюю программу профилактики алкоголизма было выделено 100 млн.тугриков (примерно $36 140). Продолжаются новые инициативы по обузданию и предотвращению алкоголизма, особенно в связи с мерами предосторожности, связанными с новым коронавирусом.

Полицейское управление аймака Өмнөговь организовало кампанию против алкоголизма под названием «ҮГҮЙ!»-«Нет!». Это было начато в феврале, спустя всего несколько дней после того, как страна закрыла границу с Китаем, закрыла школы и остановила общественный транспорт. Организации и местные власти усилили интернет-рекламу и публичные дискуссии об алкоголизме. Кампания особенно успешна в Facebook, многие монголы меняют свои фотографии в профиле на логотип «ҮГҮЙ!». Губернатор аймака Өмнөговь также запретил продажу и подачу алкоголя с 10 марта по 1 апреля, чтобы предотвратить распространение вируса.

Согласно официальному исследованию состояния потребления алкоголя в Монголии, проведенном в 2018 году, количество людей, получавших лечение по связанным с алкоголем проблемам в аймаке Өмнөговь, сократилось в пять раз в период с 2013 по 2018 годы.