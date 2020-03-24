Число умерших граждан Туркменистана от отравления фальшивой водкой в Стамбуле достигло 38 человек

Кладбище

CentralAsia (TM) - Количество туркменских мигрантов, умерших в результате отравления фальшивой водкой в Стамбуле достигло 38 человек, десятки находятся в тяжёлом состоянии.

По данным издания "Хроника Туркменистана" на 21 марта количество скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем граждан Туркменистана в Стамбуле достигло 37 человек. Погибших, тела которых родственники не смогли переправить на родину, хоронят на кладбище Kilyos, добавляет издание.

Корреспондент Радио Азатлык в Турции сообщил 23 марта о 38 погибших в результате отравления в Стамбуле.

Всего с 13 марта в медучреждения с тяжелым отравлением попал 61 человек. 24 пострадавших на данный момент находятся в реанимационных отделениях нескольких стамбульских клиник. Большинство из них в коме и, по словам врачей, шансов выжить у них не много, сообщает "Хроника Туркменистана" со ссылкой на своего корреспондента в Турции.

19 марта турецкий телеканал CNNTurk сообщил о 15 скончавшихся от отравления фальшивой водкой. По сведениям телеканала большинство из них граждане Туркменистана. Более 60 людей находятся в реанимации стамбульских больницах, у большинства из них состояние оценивается, как тяжёлое.

Как сообщили турецкие медиа источники, полиция задержала 11 лиц, подозревающихся в торговле палёной водкой. При обыске у них, кроме большого количества фальшивого алкоголя, было обнаружено несколько комплектов незарегистрированного огнестрельного оружия и десятки патронов.

По сообщениям турецких СМИ туркменские мигранты употребили фальшивую водку, изготовленную из чистого спирта, для того, чтобы защититься от коронавируса.

Врачи предупреждают, что алкоголь не защищает от коронавируса, а напротив может привести к ослаблению иммунитета и осложнению болезни.