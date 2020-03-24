В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, более 90% пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Сейчас в больницах находятся всего 4 735 человек, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь 7 летальных исходов.

К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случаев инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277. В среднем по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.