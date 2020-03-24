В аэропорту Стамбула из-за резкого подорожания билетов застряли сотни граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По словам узбекистанцев, которые не смогли попасть на чартерный рейс, прилетевший из Стамбула в Ташкент 22 марта, билеты на эти рейсы продаются вдвое дороже.

Оставшиеся в стамбульском аэропорту узбекистанцы сообщили, что, несмотря на наличие у них билетов, их заставляют приобрести другие билеты. Сотрудник Uzbekistan Airways подтвердил подорожание билетов, но не захотел говорить о причинах, сообщает centralasian.org.

По словам жителя Намангана, ему не позволили сесть на летевший в Узбекистан самолет, несмотря на наличие у него билета на самолет «Турецких авиалиний».

– Мы с мамой прилетели на отдых в Анталию. 19 марта должны были вылететь обратно. Но наш рейс отменили из-за коронавируса. Надеялись, что сможем вылететь вчерашним рейсом. У нас были билеты на самолет «Турецких авиалиний», но их не приняли. Сказали, что мы должны купить новые билеты. Но в Анталии мы купили подарки родным на все оставшиеся у нас деньги. Денег у нас практически не осталось. Теперь не знаем, что делать. Уже пять дней ночуем в аэропорту. Сегодня нас выгнали на улицу. Сейчас сидим возле здания аэропорта. Хотели разместиться в отеле, но и на это у нас нет денег, – сказал собеседник из Намангана.

Другой собеседник из города Ангрена в Ташкентской области, который целую неделю живет в стамбульском аэропорту, сказал, что билеты на рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways продают в два раза дороже, чем прежде.

– Они меняют билеты, купленные только на самолеты Uzbekistan Airways. Сказали, что билеты на самолеты других авиакомпаний прогорели. Вдобавок ко всему, билеты продают вдвое дороже. Если раньше билет туда и обратно стоил 350-450 долларов, то вчера билет в один конец купили за 450 долларов. Билеты смогли купить только те узбекистанцы, у которых при себе были деньги. А что же делать тем, у кого мало денег или совсем нет?, – возмущается собеседник из Ангрена..

По данным, приведенным на Telegram-канале «Istаnbul 2020 charter», в настоящее время приблизительно 8 тысяч узбекистанцев не могут вернуться на родину.

Собеседник из Самарканда – один из тех узбекистанцев, которые сейчас находятся в аэропорту Стамбула и не имеют возможности вернуться на родину. Он винит в сложившейся ситуации сотрудников посольства Узбекистана в Турции.

– Посольство вообще не помогает нам. Никто из сотрудников посольства не отвечает на наши звонки. Сегодня несколько граждан отправились к зданию посольства. Однако никто из сотрудников не пожелал выслушать нас. Мы хотели купить билеты на вчерашний чартерный рейс, но билеты начали продавать после начала регистрации. Кроме того, билеты продавали только в кассе внутри аэропорта. Но полицейские не пустили нас внутрь здания. Что нам делать, кто нам поможет?, – говорит парень из Самарканда.

На видеозаписи, снятой узбекистанцами, которых выгнали из здания стамбульского аэропорта, видно, как десятки людей сидят возле здания аэропорта.

В Uzbekistan Airways подтвердили информацию о подорожании билетов.

В общей сложности более 1750 узбекских граждан уже были возвращены на родину 7 чартерными рейсами из России, Турции, Египта, Индии, Малайзии и Республики Корея и были помещены в карантин на 14 дней

Кроме того, были достигнуты договоренности с зарубежными странами об организации 19 чартерных рейсов по различным направлениям, а также регулярных чартерных рейсов из России, Турции и Республики Корея.

В частности, в ближайшее время ожидается организация регулярных чартерных рейсов Ташкент-Стамбул-Ташкент.

По последней информации, авиакомпания Uzbekistan Airways на три дня приостановила программы чартерных рейсов для перевозки граждан Узбекистана и иностранцев.

«В условиях текущей эпидемиологической ситуации, в частности пребывания экипажей авиакомпании «Узбекские авиалинии» на карантине после их возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, организация рейсов переносится на три дня», – отмечается в сообщении МИД республики.