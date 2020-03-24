Жизнь Монголии во время карантина глазами иностранки

CentralAsia (MNG) - Меры борьбы с коронавирусом в Монголии принимаются во внимание многими странами, а также иностранцами, проживающими в стране. Одна из иностранок в Монголии, преподаватель в Монгольском университете, Розалия Ивановна Антонова поделилась своим мнением на своей странице в социальной сети о мерах борьбы с вирусом в стране.

- Добрый день! Пишу для друзей, живущих в разных точках мира. Вот уже 3 месяца мы живем на карантине, сначала закрыли все детсады, школы, потом 2 раза в праздники - на Белый месяц и 8 марта - выезд и въезд в столицу =, затем, когда прилетел зараженный француз - на неделю закрыли все офисы, учреждения, общепиты и промтоварные магазины. Карантин продолжается, школы и детсады - до 30 апреля. Дети учатся по ТВ и онлайн.

Монголы на удивление себе и всему миру оказались законопослушны, сплочённы и социально ответственны. На улице, магазинах, учреждениях - все в масках, без масок просто нигде не обслуживают. Правительство заседает в масках, дикторы ТВ -в масках, продавцы и т.д. - все в масках. Что это дало? Пока в Монголии, несмотря на соседство с Китаем - НИ одного больного! Зарегистрировано 10 зараженных, все они-прибывшие из-за рубежа.Здесь строго контролируют и изолируют всех контактировавших с больными, всех пассажиров, прилетевших с выявленными больными - тоже изолируют. В инфекционной больнице круглосуточно борются за жизнь заражённых, и пока ни одного летального исхода, многих вылечили.

Карантин, как ни странно, имеет свои положительные стороны:

1) Пока из местных ни одного заражённого.

2) Резко сократилось число детских больных - если раньше коек для заболевших (800 мест) не хватало и детей размещали в коридорах больниц, то сейчас- половина коек для больных детей просто пустует.

З) Население стало уделять больше внимания на правильное, полноценное питание для укрепления иммунитета. Больше употреблять напитки из облепихи, мёда с имбирем, есть мясо конины, пить горячий чай с лимоном, и т.д., т.е. стало более грамотным в культуре здорового питания.

4) Резко снизились преступность, правовые и автодорожные нарушения, нарушения в состоянии алкогольного опьянения.

5) Дисциплина, сплочённость и взаимопомощь монголов, которые в генах народа еще со времён правления Чингисхана, ярко проявились в поведении за эти 3 месяца карантина, что поражает весь мир и приехало много журналистов и учёных, чтобы изучить и понять этот феномен- почему местные жители не заболевают и в чем их секрет.

6) Народ наконец оценил работу своего правительства и медиков, которым вечно был недоволен, что они работают сплочённо, на спецрейсах сотнями привозят своих граждан из-за рубежа, где закрыты аэропорты, не оставляя их там.

7) Правительство строго контролирует цены на продукты в магазинах: оштрафовав на 20 млн тугриков 2 самых посещаемых супермаркета за повышение цен на мясо.

8) Любая беда вызывает разные реакции у народа, а карантин в Монголии сплотил семьи- за имением большего свободного времени родители вместе делают домашние задания с детьми, уделяют им больше внимания, заботу, укрепляя их имммунитет, а престарелых своих родителей, зная, что они больше детей подвержены риску заражения-обеспечивают продуктами, витаминами, окружают вниманием и непрестанной заботой.У монголов-завидное почтительное уважение к старшим-этому следовало бы учиться многим, особенно европейцам.

Вот таковы, на мой взгляд, основные факты и наблюдения, которые я привела, чтобы мои друзья тоже соблюдали: носить маски, особо не контактировать, питаться хорошо, чтобы укреплять свой иммунитет , соблюдать гигиену и не выходить на улицу без особых нужд. Будем здоровы и пусть Бог бережёт нас!, -пишет Розалия Ивановна Антонова гражданка РФ, живущая в столице Монголии.