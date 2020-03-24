В Бухаре временно прекратил работу общественный транспорт

CentralAsia (UZ) - С 24 марта общественный транспорт Бухарской области приостанавливает свою работу на неопределенное время.



В соответствии с распоряжением главы Бухарской области, с 24 марта на территории Бухарской области будет временно прекращено движение пассажирских автобусов, микроавтобусов, автомобилей Damas, а также автомобилей, следующих по маршруту «Бухара-Ташкент». Об этом сообщила информационная служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Перевозка пассажиров в транспортных средствах, кроме маршрутных такси, прошедших дезинфекцию, запрещена.

Напомним, что в Ташкенте с 22 марта прекращено движение всех видов общественного транспорта. Для медицинского персонала организован специальный транспорт, который будет проходить тщательную дезинфекцию.

В Узбекистане на утро 24 марта зарегистрировано 46 случаев коронавируса.

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