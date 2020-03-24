Как с пандемией коронавируса удалось справится 5 странам? Пример Китая, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня

CentralAsia (CA) - С эпидемией COVID-19 справились уже пять государств и территорий. Помимо Южной Кореи, отпор эпидемии смогли дать Тайвань, Сингапур, Гонконг и в конечном счете даже Китай, пишет журналист Republic Дмитрий Кречет.

Относительный успех нескольких азиатских стран и территорий в борьбе с эпидемией коронавирусного заболевания COVID-19 связан с их предыдущим травматичным опытом – вспышкой атипичной пневмонии в 2002–2003 годах и предпринятыми после нее усилиями по реорганизации национальных систем здравоохранения для ответа на подобные вызовы.

С разницей в пару дней Тайвань, Гонконг и Сингапур в 20-х числах января так или иначе ввели три группы мер, некоторые из которых уже введены и в России. Во-первых, были отменены все авиарейсы из зараженных мест. Во-вторых, были введены обязательные карантины для известных случаев заражения. И, наконец, были введены меры социального дистанцирования, с поддержкой и благодаря широкой поддержке среди населения: самоизоляция, повышенные социальные расстояния и меры гигиены.

Тайвань





Официально Республика Китай, альтернативное китайское государство, претендующее на суверенитет над всей территорией страны, обладает тесными экономическими связями с Китайской Народной Республикой: например, примерно 850 тысяч тайваньцев (примерно 3,6% населения острова) работают на материковом Китае. Тем не менее в стране до сих пор было зафиксировано всего 135 зараженных коронавирусом SARSr-CoV-2, а от вызываемого им заболевания COVID-19 погибли два человека.

В отличие от многих других стран, Тайвань смог довольно рано принять решительные меры, чтобы ограничить распространение заболевания. Еще в 2003 году, после эпидемии коронавирусного заболевания SARS, на острове был создан единый центр противодействия эпидемиям. В результате в 2020 году власти Тайваня смогли эффективно собирать информацию, распределять необходимые ресурсы, расследовать случаи заражения и контакты заразившихся, а также изолировать носителей вируса.

Буквально через ⁠несколько дней после того, как в Китае вспыхнула эпидемия, на ⁠Тайване ввели обязательный осмотр всех прилетающих из города Ухань – первоначального ⁠эпицентра распространения коронавируса. ⁠Причем сотрудники осуществляли скрининг ⁠прямо на борту прибывающих ⁠самолетов. Впоследствии были введены запреты на въезд из большинства городов КНР и обязательный 14-дневный карантин для въезжающих из Макао и Гонконга.

Уже в начале февраля на Тайване было введено принудительное распределение хирургических масок, чтобы ограничить спекуляцию и оппортунистское ценообразование. Каждый имел возможность купить определенное число масок для взрослых и детей по цене около 5 местных долларов (примерно 15 российских рублей). Во многих общественных зданиях появилась возможность воспользоваться антибактериальным гелем для рук и начались проверки температуры тела, а центры контроля за распространением заболеваний начали рассылать мобильные сообщения с информацией о новых случаях заражения и ситуации на местах. Тем временем страна активно наращивает производство хирургических масок: сейчас при населении в 23 млн человек производство составляет 10 млн масок в сутки.

Сингапур





Город-государство, который в начале 2000-х также столкнулся с эпидемией SARS, быстро ввел похожие меры. Уже через три дня после того, как Китай сообщил о вспышке нового заболевания (это произошло 31 декабря), в Сингапуре все пребывающие из города Ухань проверялись на жар и другие симптомы. А выявив первый привозной случай заражения, город тотчас – 23 января – отменил все рейсы из Уханя.

В Сингапуре почти 75% населения – китайского происхождения, у него тесные связи с Китаем и Гонконгом, а также в целом повышенные эпидемиологические риски – благодаря активному международному бизнесу, большому числу работающих и живущих там иностранцев и статусу крупного транспортного хаба с большим числом путешествующих через город.

В целом строгие меры – массовое тестирование, карантин и активное расследование личных контактов у всех заразившихся – позволили Тайваню и Сингапуру заметно ограничить распространение болезни.

Гонконг





В Гонконге, который расположен всего в 900 км от Уханя, были быстро разработаны тесты на коронавирус, которые стали доступны в каждой крупной больнице. Уже в феврале этот город – специальный административный район Китая со своим правительством, валютой и таможней – поместил на карантин более 12 тысяч человек и активно расследовал личные контакты всех зараженных. Кроме того, город с населением в 7,5 млн человек начал активно наращивать число специальных больничных коек с дополнительными возможностями для повышенной изоляции зараженных пациентов: из 40 тысяч примерно 1200 размещены в зонах с поддерживаемым пониженным давлением.

Южная Корея





Население Южной Кореи почти в два раза больше, чем у Тайваня. Но в этой стране к концу текущей недели было зафиксировано в 60 с лишним раз больше – 8897 – случаев заражения SARSr-CoV-2, а также 104 смерти. Разница между Тайванем и Южной Кореей показывает цену политических ошибок и запоздалого ответа.

Оказалось, что президент страны, Мун Чжэ Ин, не был готов быстро закрыть или существенно ограничить авиасообщение с Китаем в самом начале эпидемии. Его нерешительность могла быть связана с ожидавшимся и с тех пор отмененным визитом главы КНР Си Цзиньпина. Нынешний корейский президент заинтересован, в частности, во влиянии Пекина на Северную Корею, чтобы выполнить одно из своих предвыборных обещаний – добиться мира между двумя Кореями. К тому же Китай – важный внешнеторговый партнер, а китайцы составляют примерно половину всех туристов, посещающих Южную Корею. Выдавая желаемое за действительное, Мун 13 января даже успел заявить, что коронавирус удалось сдержать, и призвал всех корейцев вернуться к нормальной жизни – чтобы буквально в течение недели число заразившихся с пары десятков перевалило за сотню, а к концу месяца превысило 3 тысячи. В результате более 1 млн корейцев подписали петицию за отставку президента. Южная Корея все же смогла дать запоздалый отпор коронавирусу, существенно замедлив распространение заболевания. Одним из заметных элементов борьбы с коронавирусом в стране стало массовое тестирование, в том числе с использованием мобильных пунктов, где медицинские сотрудники в защитных костюмах и респираторах собирали биологические образцы за считанные минуты, тем самым ограничивая возможности распространения заболевания в очередях в больницах. В некоторых случаях сообщали о результатах через 10 минут, в других ответ приходил на мобильный телефон в течение двух-трех дней. В целом в Южной Корее на вирус проверяли до 20 тысяч человек в день, в том числе бесплатно тех, у кого есть симптомы заболевания. Тем не менее в стране продолжают выявлять кластеры распространения заболевания, и число случаев заражения растет. Так, на прошлой неделе была выявлена группа заразившихся более чем из 100 человек в одном из колл-центров Сеула.

Любопытным элементом «везения» стало то, что одним из первых крупных кластеров заболевания стала христианская церковь Синчхонджи в городе Тэгу, которая активно рекрутировала в свою паству молодых людей, в том числе студентов. Вероятность осложнений среди заболевших COVID-19 повышается вместе с возрастом. В результате доля погибших к числу выявленных случаев заражения в этой стране меньше, чем в других крупных очагах распространения коронавируса, – около 1%, хотя и продолжает расти по мере либо выздоровления изолированных пациентов, либо их гибели.

Кроме того, буквально в декабре прошлого года в Южной Корее прошли настольные учения – в рамках регулярной подготовки государственных служащих к эпидемиям. В результате гораздо больше чиновников четко понимали, что им нужно делать, чтобы начать борьбу с распространением вируса, – после того как были приняты необходимые политические решения. А первые тесты на вирус начали проводиться еще 11 января, тогда как первый случай заражения был выявлен лишь 19-го.

Эффективность южнокорейского ответа особенно заметна, если ситуацию в этой стране сравнить с Италией. Две недели назад число заболевших в Италии и Южной Корее было примерно равно, превысив 7 тысяч. К сегодняшнему дню Италия стала главным очагом распространения заболевания в мире. Среди стран с населением более 1 млн человек в Италии самый высокий процент заражения – 886 случаев на миллион человек. Здесь более 53 тысяч заразившихся, что в два с лишним раза меньше, чем за всю эпидемию в Китае, хотя истинное число в условиях ограниченного тестирования, вероятно, существенно больше. При этом число летальных исходов в Италии – 4805 – уже в полтора раза превысило количество смертей в материковом Китае, где нынешняя пандемия началась.

Темпы распространения заболевания в Италии сейчас замедлились – 13–14% в сутки по сравнению с 20–25% полторы-две недели назад. Если сравнить развитие ситуации с Южной Кореей, то становится понятна цена организационной неготовности страны к подобной эпидемии. Эта цена выражается не только в количестве случаев заражения, но и в смертельности заболевания. В случае перегрузки система здравоохранения не может предоставить необходимое лечение всем нуждающимся: итальянские врачи рассказывают о случаях, когда им приходилось выбирать между лечением более молодых или в общем более здоровых, которые имеют больше шансов на выздоровление, и более пожилых пациентов с набором дополнительных заболеваний. В Италии погибли более 8% из числа тех, чье заражение было выявлено.

В конечном счете эффективны оказались и запоздалые меры, предпринятые в Китае, где эпидемия зародилась. Эта страна использовала более радикальные подходы, следуя стратегии «Великой стены» и закрывая целые города. Сначала в карантин попали 60 млн человек в провинции Хубэй, а потом примерно треть всего населения полуторамиллиардной страны. Ценой карантина стал сильнейший удар по экономике страны, который, вероятно, уже запустил мировую рецессию, а результатом – неуклонное сокращение числа новых заражений и появление отдельных дней без таковых.