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  24 марта 2020
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Женщины или мужчины? Возраст и симптомы пациентов в Италии, скончавшихся от коронавируса
Предыстория: В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Италии на данный момент зарегистрировано 63 тыс.зараженных коронавирусом и 6 тыс.летальных исходов. Уровень смертности в Италии превышает показатели КНР, где официально подтверждено 3 277 скончавшихся.

За минувшие сутки было зафиксировано 602 летальных исходов.

The surveillance group провела исследование 3 200 пациентов, скончавшихся от вируса в Италии и предоставила следующие данные:

Средний возраст зараженных и скончавшихся от вируса Covid-19:

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Наиболее общие симптомы, выявленные у скончавшихся:

*зеленым - кашель с кровью

*голубым - диарея

*фиолетовым - одышка

*красным - кашель

*синим - жар

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Смертность по возрастной группе:

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