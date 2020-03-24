Женщины или мужчины? Возраст и симптомы пациентов в Италии, скончавшихся от коронавируса

Азия и мир, общество

10:14, 24 марта 2020

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Обновлено: 10:16, 24 марта 2020

Предыстория: В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса CentralAsia (CA) - В Италии на данный момент зарегистрировано 63 тыс.зараженных коронавирусом и 6 тыс.летальных исходов. Уровень смертности в Италии превышает показатели КНР, где официально подтверждено 3 277 скончавшихся. За минувшие сутки было зафиксировано 602 летальных исходов. The surveillance group провела исследование 3 200 пациентов, скончавшихся от вируса в Италии и предоставила следующие данные: Средний возраст зараженных и скончавшихся от вируса Covid-19: Наиболее общие симптомы, выявленные у скончавшихся: *зеленым - кашель с кровью *голубым - диарея *фиолетовым - одышка *красным - кашель *синим - жар



Смертность по возрастной группе: