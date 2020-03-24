Женщины или мужчины? Возраст и симптомы пациентов в Италии, скончавшихся от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 10:14, 24 марта 2020
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- Обновлено: 10:16, 24 марта 2020
CentralAsia (CA) - В Италии на данный момент зарегистрировано 63 тыс.зараженных коронавирусом и 6 тыс.летальных исходов. Уровень смертности в Италии превышает показатели КНР, где официально подтверждено 3 277 скончавшихся.
За минувшие сутки было зафиксировано 602 летальных исходов.
The surveillance group провела исследование 3 200 пациентов, скончавшихся от вируса в Италии и предоставила следующие данные:
Средний возраст зараженных и скончавшихся от вируса Covid-19:
Наиболее общие симптомы, выявленные у скончавшихся:
*зеленым - кашель с кровью
*голубым - диарея
*фиолетовым - одышка
*красным - кашель
*синим - жар
Смертность по возрастной группе: