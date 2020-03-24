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  24 марта 2020
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Правительство США пожертвовало Монголии $1.2 млн

CentralAsia (MNG) -  Посол США в Монголии, Майкл С. Клечески сказал, что меры, принятые правительством Монголии для предотвращения заражения COVID-19, очень впечатляют. И правительство США пожертвует правительству Монголии 3,3 млрд.тугриков (примерно $1.2 млн) для улучшения базовой медицинской помощи и предотвращения инфекций, вызванных COVID-19.

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Глава Минздрава страны Д.Сарангэрэл отметила: «Коронавирусная инфекция распространена в 194 из 195 государств-членов ВОЗ. Мы благодарны за пожертвование правительству Монголии, несмотря на высокую распространенность инфекций в Соединенных Штатах в эти трудные времена. Правительство США пожертвовало 3,3 млрд.тугриков через ВОЗ и Детский фонд ООН. В Монголию было завезено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. И не было никакой инфекции среди граждан, живущих в стране. Индустрия здравоохранения страны сделает все возможное, чтобы предотвратить инфекцию! И помощь США будет потрачена эффективно».

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