Правительство США пожертвовало Монголии $1.2 млн

CentralAsia (MNG) - Посол США в Монголии, Майкл С. Клечески сказал, что меры, принятые правительством Монголии для предотвращения заражения COVID-19, очень впечатляют. И правительство США пожертвует правительству Монголии 3,3 млрд.тугриков (примерно $1.2 млн) для улучшения базовой медицинской помощи и предотвращения инфекций, вызванных COVID-19.

Глава Минздрава страны Д.Сарангэрэл отметила: «Коронавирусная инфекция распространена в 194 из 195 государств-членов ВОЗ. Мы благодарны за пожертвование правительству Монголии, несмотря на высокую распространенность инфекций в Соединенных Штатах в эти трудные времена. Правительство США пожертвовало 3,3 млрд.тугриков через ВОЗ и Детский фонд ООН. В Монголию было завезено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. И не было никакой инфекции среди граждан, живущих в стране. Индустрия здравоохранения страны сделает все возможное, чтобы предотвратить инфекцию! И помощь США будет потрачена эффективно».