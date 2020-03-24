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  24 марта 2020
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В Узбекистане санатории срочно переделают в центры по карантину

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана создадут 43 центра для размещения людей на карантин по новому коронавирусу во всех регионах, информирует оперативный штаб при Кабмине республики.

"В соответствии с постановлением правительства четыре специальных учреждения для карантина будут созданы в Каракалпакстане, по три учреждения в Ташкенте и во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении.

Карантинные центры организуют на базе государственных санаториев, оздоровительных учреждений и гостиниц.

Кроме того, властям регионов Узбекистана поручено в кратчайший срок построить специальные карантинные объекты, где находящиеся на карантине лица будут изолированы друг от друга для максимальной защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

Министерству здравоохранения поручено совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 10-дневный срок на основе анализа уровня распространения коронавируса в стране подготовить предложения по оказанию медицинских услуг инфицированным коронавирусом в частных медучреждениях на основе соглашения с Минздравом.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 49 человек.

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