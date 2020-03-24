МИД Таджикистана сообщает о мерах по вывозу своих граждан из других стран

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана сообщает о принятии необходимые мер для решения проблем граждан Таджикистана после введения ограничений в различных странах мира, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба МИД РТ.

Авиакомпаниями «Сомон Эйр», «Таджик Эйр» и «Fly Dubay» совершено несколько рейсов для возвращения наших граждан из России, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов.

«В настоящее время рассматривается вопрос организации дополнительных чартерных рейсов для возвращения граждан Таджикистана», – говорится в сообщении МИД.

В сотрудничестве с властями Узбекистана и Казахстана было оказано содействие возвращению на Родину через транспортный коридор более 1100 граждан нашей страны, которые оставались на пограничных пунктах соседних стран.

Также при содействии наших дипломатов граждане страны, находившиеся в Египте в качестве туристов, возвращены в Таджикистан.

Отмечается, что дипломатические и консульские представительства Таджикистана за рубежом находятся в постоянном контакте с гражданами, которые из-за введенных ограничений на полеты находятся в аэропортах других стран, и оказывают им всяческое содействие.

С учетом сложившихся обстоятельств, МИД Таджикистана убедительно просит соотечественников сохранять спокойствие, по мере возможности не покидать места постоянного или временного проживания, соблюдать ограничительные меры по профилактике инфекционного заболевания.