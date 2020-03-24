[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Улан-Батора усилили меры безопасности в общественном транспорте во избежание распространения вирусов (фото)

CentralAsia (MNG) -  Утро в Улан-Баторе начинается с тотальной дезинфекции. Дополнительную влажную уборку и обработку поверхностей обеззараживающими средствами сейчас проводят в общественном транспорте. Влажная уборка, кварцевание, также для очистки воздуха в автобусах меняют воздушные фильтры в системе кондиционирования.

Тотальная обработка антисептиками проводится во всех транспортных организациях города.

Перевозчики осуществляют дезинфекцию поручней, дверных ручек, сидений и стекол.

1234567

print
  • Число скончавшихся в Турции от поддельного алкоголя граждан Туркменистана достигло 37 человек
  • В Ташкенте закрывают все непродовольственные рынки и магазины
  • В Монголии временно закроют КПП Алтанбулаг и Цагааннуур



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com