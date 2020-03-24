Власти Улан-Батора усилили меры безопасности в общественном транспорте во избежание распространения вирусов (фото)

CentralAsia (MNG) - Утро в Улан-Баторе начинается с тотальной дезинфекции. Дополнительную влажную уборку и обработку поверхностей обеззараживающими средствами сейчас проводят в общественном транспорте. Влажная уборка, кварцевание, также для очистки воздуха в автобусах меняют воздушные фильтры в системе кондиционирования.

Тотальная обработка антисептиками проводится во всех транспортных организациях города.

Перевозчики осуществляют дезинфекцию поручней, дверных ручек, сидений и стекол.