15 суток ареста получили трое жителей Нур-Султана за попытку обойти блокпост

CentralAsia (KZ) - Сотрудниками департамента полиции города Нур-Султан с целью выявления нарушений карантинного режима проводятся оперативно-розыскные мероприятия по отработке возможных въездов и выездов на территорию города, передает официальный сайт столичного акимата.

Так, 22 марта в 17:30 по полевой дороге в сторону Караганды задержан 30-летний житель Нур-Султана, занимающийся частным извозом на автомашине марки Renault Logan, который за денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч тенге предпринял попытку перевезти пассажира в обход блокпоста.

В отношении нарушителя составлен протокол административного правонарушения и направлен в суд.

Автомашина нарушителя водворена на специализированную коммунальную автостоянку.

Кроме того, в этот же день, используя проселочную дорогу вдоль трассы Нур-Султан – Костанай, двое мужчин, каждый по отдельности, в пешем порядке предприняли попытку пересечь границу территории карантинной зоны.

Согласно постановлению специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана, все нарушители арестованы на 15 суток.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению возможных путей в объезд блокпостов, расположенных на территории столицы в период чрезвычайного положения.

Департамент полиции предупреждает, что нарушение законодательства Республики Казахстан на период объявленного чрезвычайного положения будет являться отягчающим обстоятельством.