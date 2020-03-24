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  24 марта 2020
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В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Узбекистана отложили. Данное решение было принято для снижения риска распространения коронавируса.

«Вооруженные силы Узбекистана обладают всеми силами по обеспечению безопасности, нерушимости границ и стабильности страны даже без граждан, призванных на длительную военную службу. Отсрочка очередного призыва не подорвет потенциал национальной армии», – сообщили в Минобороны.

Сообщается, что отсрочка по призыву будет применяться как к сроку службы в армии, так и к военной службе в мобилизационном призывном резерве. После подписания контракта на военную службу в мобилизационном призывном резерве те, кто завершил выплату, пройдут службу позже в установленном порядке.

Напомним, что на 24 марта в Узбекистане зарегистрировано 49 случаев коронавируса.

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