В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Узбекистана отложили. Данное решение было принято для снижения риска распространения коронавируса.

«Вооруженные силы Узбекистана обладают всеми силами по обеспечению безопасности, нерушимости границ и стабильности страны даже без граждан, призванных на длительную военную службу. Отсрочка очередного призыва не подорвет потенциал национальной армии», – сообщили в Минобороны.

Сообщается, что отсрочка по призыву будет применяться как к сроку службы в армии, так и к военной службе в мобилизационном призывном резерве. После подписания контракта на военную службу в мобилизационном призывном резерве те, кто завершил выплату, пройдут службу позже в установленном порядке.

Напомним, что на 24 марта в Узбекистане зарегистрировано 49 случаев коронавируса.