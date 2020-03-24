Посольство России вывезет временно находящихся на территории Туркменистана белорусских граждан

CentralAsia (TM) - Посольство России вывезет временно находящихся на территории Туркменистана белорусских граждан. Такая договорённость достигнута между посольствами России и Беларуси о принятии на борт воздушного судна, планирующего осуществить перелёт из Ашхабада в аэропорт Домодедово ( ориентировочно 24 марта 2020 года), белорусских граждан для следования транзитом через Россию в Беларусь, сообщает белорусское посольство в Туркменистане.

Посольство Российской Федерации прорабатывает возможность возвращения на Родину своих граждан, временно находящихся на территории Туркменистана, в связи с приостановлением с 17 марта 2020 года регулярного авиасообщения между двумя странами.

Согласно официальной информации правительства Туркменистана, на 23 марта 2020 года в стране случаев заболевания коронавирусом COVID-19 не зафиксировано.

Посольство Беларуси также напоминает, что по информации, полученной из МИД Туркменистана, на территорию страны разрешён въезд лиц, следующих исключительно с дипломатическими, служебными, гуманитарными целями, а также уже имеющих многократные визы Туркменистана.

Напомним, с 17 марта 2020 года Правительство Туркменистана ввело новые правила въезда в страну иностранных граждан, согласно которым желающие посетить Туркменистан должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса COVID-19.

Не имеющие справок граждане в обязательном порядке обязаны пройти медосмотр, в ходе которого их проверяют на наличие в крови вируса. Срок получения результатов по взятым пробам, как правило, составляет от 8 до 12 часов.

В случае положительного результата пробы, заболевший будет отправлен на карантин, при этом стоимость проведения карантинных мероприятий возлагается на самого гражданина либо организацию, в которую он следует, подчёркивается в сообщении белорусского посольства.

Посольство Беларуси также сообщает, что в соответствии с полученной из представительства ОАО НАК «Белавиа» в Ашхабаде информацией, срок ограничения перелётов белорусским авиаперевозчиком по маршруту Минск – Ашхабад – Минск продлён ориентировочно до 1 мая 2020 года. А по информации международного отдела авиакомпании «Туркменские авиалинии» с 19 марта до 30 апреля 2020 года временно приостановлено осуществление всех международных авиарейсов.

По информации, полученной белорусским посольством, в Туркменистане отменены либо перенесены на более поздние сроки все запланированные ранее массовые мероприятия (выставки, ярмарки, спортивные состязания, матчи, концерты и др.).