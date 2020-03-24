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  24 марта 2020
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«Это не фильм. Оставайтесь дома!». Так призывают своих граждан мэры городов Италии
Предыстория: Женщины или мужчины? Возраст и симптомы пациентов в Италии, скончавшихся от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Несмотря на усиление карантинных мер и сложную ситуацию в связи с распространением вируса, не все итальянцы готовы отказаться от своих привычек. Мэры ряда городов и главы регионов обратились к согражданам по телевидению и через социальные сети,передает Euronews.

Винченцо Де Лука, губернатор области Кампания:

- Я слышал, что некоторые хотели бы устроить вечеринки, выпускной бал. С огнеметами если только!

Мэр Мессины Катено де Лука:

- Я мэр. Вы не должны гулять по городу! Я не могу запретить вам покидать дом? Хорошо. Я запрещаю вам ступать на общественную землю. Если это не по доказанной необходимости.

Антонио Тутоло, мэр Лучеры:

Приглашение по телефону домой парикмахеров? Какого черта?

Джузеппе Фалькомата, мэр Рэджио Калабрии:

- Я видел жителя, в благодушном настроении, который бегал по улице в сопровождении собаки, уже явно обессиленной. Я его остановил и сказал: Послушай, это не фильм. А ты не Уилл Смит из "Я —легенда". Возвращайся домой.

В Италии число жертв превысило уже пять с половиной тысяч человек, более 60 тысяч заражены новым вирусом. Всех граждан призывают соблюдать жесткие меры карантина.

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