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  24 марта 2020
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В Монголии люди продолжают хранить сбережения в долларах

CentralAsia (MNG) -  Сбережения в иностранной валюте увеличились на 20,3 процента. На конец февраля 2020 года срочные депозиты в иностранной валюте составили 3,6 триллиона тугриков, что на 20,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это был динамичный рост в 2,7 раза по сравнению с ростом срочных депозитов в национальной валюте. Эти факторы также повлияли на рост денежной массы. Девальвация национальной валюты также повлияла на сберегательную активность населения.

В отчетном периоде денежная масса выросла примерно на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 20,5 трлн.тугриков.

Оставшаяся задолженность по совокупным кредитам, предоставленным субьектами, юридическим и физическим лицам, составила на конец февраля 17,3 трлн.тугриков. Это увеличение производительности на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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