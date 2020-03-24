С сегодняшнего дня в Монголии начнется снегопад и метель

CentralAsia (MNG) - Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды (НАММОС) Монголии предупреждает об ухудшении погодных условий.

Сегодня в западных аймаках ожидается большое количество снегопадов.

В аймаке Завхан и северном аймаке Булган ожидаются метели, скорость ветра достигает 18-20 м / с в аймаках Говь-Алтае, Өвөрхангае и южной часте аймака Баянхонгор.

24 марта ожидается сильный снегопад в большинстве районов западных и центральных аймаков с сильными ветрами, предупреждает НАММОС.

25 марта ожидается выпадение осадков в некоторых частях западных, центральных и восточных аймаков, а в некоторых частях восточных аймаков - 26 марта.

25 марта скорость ветра в некоторых частях страны достигнет 16-18 м / с, а 26 марта - в Гоби и на равнинах.

С падением температуры в большинстве районов страны, в впадине озера Увс, в верховьях реки Завхан и в бассейнах рек Идэр и Тэс температура будет колебаться от -25 до -30 градусов по Цельсию в течение ночи, и от -10 до -15 в течение дня.

В горных районах рек Хангай, Хубсугул и Хэнтий, недалеко от Хурэнбэлчира, в бассейнах рек Орхон-Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон и Халх-Гол, минимальная температура воздуха ночью составит -17-22, и от -6 до -11 в течение дня.

В южном регионе Гоби температура будет ночью от -4 до -9, а днем от +3 до +8.

В других районах температура в ночное время будет от -11 до -16 градусов по Цельсию, а температура в дневное время будет от -2 до -7 градусов по Цельсию. С 28 марта холода будет проходить в большинстве районов страны.