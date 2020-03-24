Власти Китая с 8 апреля откроют транспортное сообщение с Уханем

CentralAsia (CA) - Власти Китая сообщили, что снимут ограничение на транспортное сообщение с городом Ухань, ставшим очагом распространения коронавируса, передает Bloomberg.

- Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января Пекин принял решение блокировать Ухань и прилегающие районы, изолировав 60 миллионов человек из-за распространения коронавируса.