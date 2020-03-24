[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане зафиксировали 68-й случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Минздрав Казахстана сообщает об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 часов.

- Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, говорится в сообщении.

На сегодняшний день в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 35 случев, Алматы – 29 случаев, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане зарегистрирован 46-й случай заражения COVID-19
  • Эпидемиолог Минздрава России озвучил предположительный срок спада пандемии коронавируса
  • Можем ли мы через подошву обуви занести коронавирус домой, рассказывает аналитик из Китая



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com