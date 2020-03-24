В Казахстане зафиксировали 68-й случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Минздрав Казахстана сообщает об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 часов.

- Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, говорится в сообщении.

На сегодняшний день в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 35 случев, Алматы – 29 случаев, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.

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