В Узбекистане на стратегическом перевале «Камчик» приостановлено транспортное движение

CentralAsia (UZ) - В целях предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане было временно ограничено движение на перевале "Камчик", который соединяет Ферганскую область с Ташкентом и другими регионами.

Только граждане, которые постоянно зарегистрированы в других регионах, кроме Ферганы, смогут через перевал вернуться в места своего проживания.

«Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и внести свой вклад в предотвращение распространения опасного вируса в нашей республике путём строгого соблюдения мер и установленных процедур!», — об этом говорится в сообщении информационной службы ГУБДД МВД.

Напомним, что дорога через перевал "Камчик" является единственной автомобильной магистралью, соединяющей самую многонаселенную часть Узбекистана — Ферганскую долину с остальной территорией республики. За сутки через перевал "Камчик" проходит более 21 тысяч автомашин. Параллельно по перевалу проходило регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош (Кыргызстан).