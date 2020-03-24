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  24 марта 2020
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В Узбекистане на стратегическом перевале «Камчик» приостановлено транспортное движение

CentralAsia (UZ) -  В целях предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане было временно ограничено движение на перевале "Камчик", который соединяет Ферганскую область с Ташкентом и другими регионами.

Только граждане, которые постоянно зарегистрированы в других регионах, кроме Ферганы, смогут через перевал вернуться в места своего проживания.

«Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и внести свой вклад в предотвращение распространения опасного вируса в нашей республике путём строгого соблюдения мер и установленных процедур!», — об этом говорится в сообщении информационной службы ГУБДД МВД.

Напомним, что дорога через перевал "Камчик" является единственной автомобильной магистралью, соединяющей самую многонаселенную часть Узбекистана — Ферганскую долину с остальной территорией республики. За сутки через перевал "Камчик" проходит более 21 тысяч автомашин. Параллельно по перевалу проходило регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош (Кыргызстан).

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