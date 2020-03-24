Туркменское ковроткачество внесено в перечень культурного достояния ЮНЕСКО

CentralAsia (TM) - Туркменистан получил оригинал официального сертификата о включении традиционного национального ковроткачества туркмен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

В декабре прошлого года, на 14-ом заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, решение вопроса о включении туркменского ковроткачества в престижный всемирный список, было принято безоговорочно единогласно.

Под именем «бухарских» туркменские ковры были известны во всём мире, так как самая крупная их продажа осуществлялась на рынках Бухары.

Искусство ковроткачества сохранилось в Туркменистане и в современности. По сей день целые династии туркменских ковровщиц продолжают создавать неповторимые рукотворные полотна. Причём, чем старше ковёр, тем ярче играют на свету его краски, тем дороже он ценится, отметили в МИДе.