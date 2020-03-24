После изоляции в больнице, граждане должны просидеть еще 14 дней в домашней самоизоляции, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - С начала февраля министерство здравоохранения Монголии проводит ежедневные брифинги для прессы с целью информирования о последних событиях, связанных с пандемией, и о мерах, принимаемых для предотвращения ее распространения в стране.

На сегодняшний день Монголия подтвердила в общей сложности 10 случаев заболевания коронавирусом, одного гражданина Франции, прибывшего в Монголию из Франции в феврале, и девяти монголов, которые летали на борту эвакуационных рейсов из Сеула и Берлина в Улан-Батор на прошлой неделе. Все пассажиры, которые прибыли четырьмя чартерными рейсами из Сеула, Японии, Берлина и Стамбула, находятся под обязательной 14-дневной изоляцией и подвергаются мониторингу, и многие из них с подозрительными симптомами были протестированы в качестве меры предосторожности.

На сегодняшнем пресс-брифинге директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу сообщил, что 46 пассажиров, которые находились на борту последнего эвакуационного рейса из Стамбула, который приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 19 марта, дали отрицательный результат на коронавирус. «Более 200 человек проходят анализ для получения дальнейших результатов», - уточнил он.

В НИЦИЗ в Улан-Баторе, где находятся люди с подозрительными симптомами, по состоянию на 24 марта, в общей сложности 289 человек находятся в изоляции. Начальник медицинской помощи, Министерства здравоохранения Монголии Я.Буянжаргал также сообщила, что в изоляторах работают сверхурочно 297 медиков, ухаживая за людьми, находящимися на карантине.

Вчера Нямхуу также сообщил, что все десять человек, которые проходят лечение в НИЦИЗ после того, как им был поставлен диагноз Covid-19, поправляются, их состояние удовлетворительное. «Вчера и позавчера в Монголии не было обнаружено новых зараженных коронавирусом. У 10 людей, которые инфицированных коронавирусом, состояние стабильное. Здоровье у француза, первого пациента, восстанавливается. Мы намерены выписать его из больницы через 10 дней после трех повторных анализов», - отметил он.

Также на вчерашнем пресс-брифинге представители Министерства здравоохранения отметили, что все люди, которые прибыли из-за границы и находятся в больничной изоляции, обязаны самостоятельно изолировать себя дома еще на две недели. И они также будут освобождены только после трех отрицательных анализов. Находясь в домашнем карантине, им будет предложено контролировать себя и измерять температуру своего тела два раза в день, и сообщать в местную больницу, а также поддерживать дистанцию с людьми, вместе с которыми они проживают.

Для этого создано специальное мобильное приложение Surveillance app, которое позволяет наблюдать за людьми в самоизоляции.