На 24 марта в Кыргызстане зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса. Всего 42

// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KG) - а 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков на заседании республиканского штаба, передает Akipress.

Они находятся в следующих медицинских учреждениях:

- Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек

- Ошская межобластная клиническая больница

- Ноокатская территориальная больница

- Жалал-Абадская областная клиническая больница

- Баткенская областная объединенная больница

Кроме того, госпитализированы еще 4 человека с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.

Итого госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

Среди госпитализированных:

двое детей до года, один с положительным результатом;

один ребенок 6 лет – с положительным результатом;

один подросток 14 лет – с положительным результатом.

Возраст остальных – от 16 до 86 лет.