На 24 марта в Кыргызстане зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса. Всего 42

- Кыргызстан, общество
- 13:09, 24 марта 2020
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CentralAsia (KG) - а 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков на заседании республиканского штаба, передает Akipress.
Они находятся в следующих медицинских учреждениях:
- Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек
- Ошская межобластная клиническая больница
- Ноокатская территориальная больница
- Жалал-Абадская областная клиническая больница
- Баткенская областная объединенная больница
Кроме того, госпитализированы еще 4 человека с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.
Итого госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).
Среди госпитализированных:
двое детей до года, один с положительным результатом;
один ребенок 6 лет – с положительным результатом;
один подросток 14 лет – с положительным результатом.
Возраст остальных – от 16 до 86 лет.