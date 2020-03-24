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  24 марта 2020
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На 24 марта в Кыргызстане зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса. Всего 42
// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KG) -  а 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков на заседании республиканского штаба, передает Akipress.

Они находятся в следующих медицинских учреждениях:

- Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек

- Ошская межобластная клиническая больница

- Ноокатская территориальная больница

- Жалал-Абадская областная клиническая больница

- Баткенская областная объединенная больница

Кроме того, госпитализированы еще 4 человека с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.

Итого госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

Среди госпитализированных:

двое детей до года, один с положительным результатом;
один ребенок 6 лет – с положительным результатом;
один подросток 14 лет – с положительным результатом.
Возраст остальных – от 16 до 86 лет.

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