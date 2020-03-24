В Туркменистане при перемещении внутри страны от граждан требуют справку об отсутствии коронавируса

CentralAsia (TM) - В Туркменистане у желающих съездить из одного региона в другой и получивших для этого необходимое разрешение, также требуют получать справку, подтверждающую отсутствие у них коронавируса. Об этом сообщают корреспонденты Радио Азатлык, работающие в Туркменистане на условиях анонимности.



В Туркменистане в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса власти начали исполнять новые порядки по ограничению передвижения граждан в велаятах, у желающих съездить из одного региона в другой и получивших для этого необходимое разрешение, также требуют получать справку, подтверждающую отсутствие у них коронавируса. В местных медучреждениях возникли огромные очереди из желающих получить такую справку, сообщается о взяточничестве при получении документа.

В административном центре Лебапского велаята с 23 марта по 1 мая мечети закрыли на карантин и проводят дезинфекцию во всех мечетях.

В Туркменистане начиная с 20 марта на неопределённый срок было ограничено передвижение граждан между велаятами. Согласно новому порядку, гражданам поездка будет разрешена только в безотлагательных ситуациях, на основе специального разрешения, для участия в свадьбах и церемониях, а также для командировки. В государственных СМИ жителей не оповестили о новом порядке.

Корреспондент Радио Азатлык рассказал о том, каким образом гражданам приходится получать справки о состоянии здоровья в местных больницах. «Теперь все желающие поехать в другие этрапы и велаяты должны получать справки в больницах. Для этого необходимо сдать кровь, сделать рентген-снимок лёгких и измерить температуру. Нужно заплатить в кассу 15 манатов, для осмотра врача нужно заплатить ещё 10 манатов. Из-за больших очередей есть случаи взяточничества», - сообщил корреспондент Азаттык из Ашхабада.

По сведениям корреспондента, в северных регионах страны практически полностью прекращено передвижение между этрапами.