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  24 марта 2020
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Казахстанцы, находящиеся в других странах должны сами оплатить свое возвращение в страну

CentralAsia (KZ) -  Правительство не ставит вопрос эвакуации казахстанских граждан из других государств. Все туристы, которые находятся за пределами Казахстана должны вернуться за свой счет. Об этом сегодня на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуация рассказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщает корреспондент zakon.kz.

"Туристы возвращаются за свой счет. Рассматривалось ли решение, что если кто-то не сможет вылететь из-за высоких цен на билеты, что Казахстан будет их эвакуировать. Или такой вопрос пока не стоит?" - спросила журналист.

- Пока такой вопрос не стоит на повестке дня. Большинство туристов, которые уехали, у них были денежные средства, которые им позволили отдыхать. Правительство не однократно предупреждало о сложной обстановке и необходимости заблаговременно предусмотреть возврат. А стоимость билета в основном складывается из загрузки воздушного судна. Тем больше он загружен, тем цены будут ниже, - ответил Ильин.

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