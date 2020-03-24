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  24 марта 2020
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В Узбекистане 5 пациентов с коронавирусом пошли на поправку

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 24 марта состоялся онлайн-брифинг с Бахромом Алматовым, директором Агентства санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения Узбекистана.

На вопрос: "Выздоровел ли кто-нибудь из пациентов с коронавирусом в Узбекистане?", Алматов ответил: "Да, есть положительные изменения. У пяти пациентов с этим заболеванием исчезли симптомы и они чувствуют себя хорошо. После 14 дней изоляции мы выпишем их домой".

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 49 случаев коронавируса.

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