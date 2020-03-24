Японцы проявили интерес в медно-золотом проекте Монголии

CentralAsia (MNG) - Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов (JOGMEC) должна получить 51% -ную долю в земле, принадлежащей Xanadu Mines в Южной Гоби, потратив 7,2 миллиона долларов США в течение четырех лет.

JOGMEC является независимым административным учреждением правительства Японии, которое было создано в 2004 году, когда бывшая Национальная нефтяная корпорация Японии объединилась с бывшим Японским агентством по добыче металлов.

JOGMEC объединяет следственные функции в одном административном объекте. Перед бывшей Японской национальной нефтяной корпорацией (JNOC) была поставлена задача обеспечить стабильные поставки нефти и природного газа для использования Японией. Бывшему Японскому агентству по добыче металлов (MMAJ) было поручено обеспечить стабильные поставки цветных металлов и минеральных ресурсов для использования Японией. Большая эффективность была достигнута путем объединения двух бюрократических структур с аналогичными миссиями. JOGMEC была основана в 2004 году в соответствии с Законом 2002 года о Национальной корпорации Японии по нефти, газу и металлам.

Компания JOGMEC провела первую в мире «крупномасштабную» глубоководную разработку месторождений полезных ископаемых с гидротермальными выбросами в августе - сентябре 2017 года. Эта добыча была проведена на месторождении «Изенская яма / котел» в известном гидротермально активном бассейне задней дуги. как Окинавская впадина, которая содержит 15 подтвержденных вентиляционных полей согласно базе данных InterRidge Vents.

Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM, TSX: XAM) - это компания, занимающаяся разведкой меди и золота, с несколькими передовыми геологоразведочными проектами в высоко минерализованном и крайне неисследованном регионе Монголии на юге Гоби. Xanadu контролирует один из самых многообещающих проектов по добыче медно-золотых порфиров в Азии вместе с Хармагтай и имеет расширяющийся портфель проектов по разведке, включая Улаан-Уул (Red Mountain) и Шар-Уул (Yellow Mountain).

Компания Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM) открыла в Южной Гоби (Монголия) новый медно-порфировый центр в рамках своего проекта Kharmagtai Copper-Gold, сообщает proactiveinvestors.com. Отмечается, что новый медно-порфировый центр находится недалеко от Оюу Толгой.

Компания Xanadu Mines же сконцентрировалась на реализации проекта по запуску оксида золота в Хармагтае (Монголия).

Компания пересмотрела свою краткосрочную/среднесрочную стратегию развития, чтобы сосредоточиться на разведке с низким уровнем риска по добыче мелкого оксида золота.

В 2016 году Xanadu Mines сообщила, что обнаружила высокую концентрацию золота в образцах, полученных в результате проведения буровых работ на проектной площади «Хармагтай» в аймаке Өмнөговь.

По данным компании, на глубине 234 метра выявлены природные соединения с содержанием 0,57 процента меди и золото 1.04 грамм/тонну на глубине 466 метров.