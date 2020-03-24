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  24 марта 2020
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В Ташкенте выявлен первый случай заражения COVID-19 среди тех, кто не контактировал напрямую с инфицированными

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 24 марта, в Ташкенте состоялся онлайн-брифинг с директором Агентства санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения Узбекистана Бахромом Алматовым.

На вопрос "Есть ли инфицированные лица среди людей, которые не были в зарубежных странах или не контактировали с гражданами, вернувшимися из-за границы?", Алматов ответил: "К сожалению, есть. У 20-летней девушки обнаружили коронавирус. Он не выезжал аза границу и не общалась с инфицированными пациентами. Однако, она возможно, сама того не зная, трогала предметы, которые трогали инфицированные, или в общественном транспорте, или в процессе работы и тем самым заразилась".

"Мы также проверили семью пациентки, они - здоровы. Эта ситуация требует от всех нас быть бдительными", - отметил Алматов.

Отмечается, что девушка является жительницей Ташкента. Члены семьи девушки также не выезжали за границу.

Напомним, в Узбекистане количество граждан, зараженных коронавирусом по состоянию на 24 марта, составляет 49 человек.

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