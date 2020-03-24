В Ташкенте выявлен первый случай заражения COVID-19 среди тех, кто не контактировал напрямую с инфицированными

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 24 марта, в Ташкенте состоялся онлайн-брифинг с директором Агентства санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения Узбекистана Бахромом Алматовым.



На вопрос "Есть ли инфицированные лица среди людей, которые не были в зарубежных странах или не контактировали с гражданами, вернувшимися из-за границы?", Алматов ответил: "К сожалению, есть. У 20-летней девушки обнаружили коронавирус. Он не выезжал аза границу и не общалась с инфицированными пациентами. Однако, она возможно, сама того не зная, трогала предметы, которые трогали инфицированные, или в общественном транспорте, или в процессе работы и тем самым заразилась".

"Мы также проверили семью пациентки, они - здоровы. Эта ситуация требует от всех нас быть бдительными", - отметил Алматов.

Отмечается, что девушка является жительницей Ташкента. Члены семьи девушки также не выезжали за границу.