В Узбекистане каждому региону выделено около 1000 комбинезонов, защитных очков и специальных масок

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 24 марта состоялся онлайн-брифинг с участием директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Бахрома Алматова.

В ходе брифинга Алматов сообщил, что в Узбекистане "имеется достаточный запас спецодежды". Но есть и устаревшие виды спецодежды, в основном в районных медицинских учреждениях.

"Они используются по мере необходимости. Мы также рассмотрели вопрос централизованного обеспечения этим инвентарём. Мы выделили каждому региону около 1000 комбинезонов, защитных очков и специальных масок", - подчеркнул Алматов.

В настоящее время граждане Узбекистане, прибывшие из-за рубежа, проходят карантин в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях.

По словам Алматова, карантин длится в течение 14 дней. Все сотрудники, занимающиеся их обслуживанием и обеспечивающие карантин, полностью снабжены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Узбекистане количество граждан, зараженных коронавирусом по состоянию на 24 марта, составляет 49 человек.