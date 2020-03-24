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  24 марта 2020
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Улицы Ташкента опустели на фоне эпидемии коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) -  В связи с угрозой распространения Covid-19 значительно сократилось число людей на улицах и площадях столицы Узбекистана. Пользователи в соцсетях поделились видео опустевших улиц, которые ранее отличались многолюдностью.

С целью предотвращения распространения коронавируса в стране реализуются меры социальной изоляции.

Граждане стремятся не выходить без необходимости на улицы, используют маски.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, закрыты все рынки (кроме продуктовых), торговые комплексы, спортивные залы, вузы, школы, детские сады.

Введен запрет на проведение свадебных церемоний.

Напомним, что на территории Узбекистана с 24 марта введён усиленный режим против распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 49 человек.

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